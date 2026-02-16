Alerta amarilla por tormentas fuertes en 12 departamentos de Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil provincial informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este martes, que alcanza a 12 departamentos de Entre Ríos.
Departamentos alcanzados
La advertencia rige para: La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Villaguay, Concordia, San Salvador, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.
Pronóstico y fenómenos previstos
Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.
Recomendaciones y medidas de prevención
Desde el Gobierno provincial instaron a la población a tomar los recaudos necesarios ante las condiciones meteorológicas previstas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caer.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de descargas eléctricas.
- Mantenerse atentos ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.