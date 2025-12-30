Alerta amarilla y naranja por altas temperaturas en Entre Ríos: advierten riesgos para la salud
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas amarilla y naranja por altas temperaturas para este miércoles en distintos departamentos de Entre Ríos, ante la persistencia de una intensa ola de calor.
Los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay permanecerán bajo alerta amarilla, lo que implica que las temperaturas pueden provocar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en personas vulnerables. En tanto, Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy se encuentran bajo alerta naranja, con registros térmicos que pueden resultar muy peligrosos, sobre todo para los grupos de riesgo.
Desde los organismos provinciales advirtieron que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días y afectarán principalmente a niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que insistieron en extremar los cuidados.
Recomendaciones ante el calor extremo
Ante este escenario, se reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos asociados al calor:
- Aumentar el consumo de agua, tanto en frecuencia como en cantidad, sin esperar a sentir sed.
- Evitar la exposición al sol en exceso y especialmente en las horas centrales del día, entre las 10 y las 16.
- Prestar especial atención a bebés, niños, embarazadas, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.
- Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, así como comidas muy abundantes.
- Consumir frutas y verduras con mayor frecuencia.
- Reducir la actividad física, en particular al aire libre.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros.
- Permanecer en ambientes ventilados o con acondicionamiento térmico.
Síntomas de alerta y cómo actuar
Ante la presencia de síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos, desmayos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos o falta de apetito, se recomienda:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y ofrecerle agua fresca, si está consciente.
Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales del Servicio Meteorológico Nacional y de Defensa Civil, para prevenir complicaciones de salud asociadas a las temperaturas extremas.