Alerta amarilla renovado por lluvias y tormentas para este martes y miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta amarilla por lluvias y tormentas para este martes y miércoles, la cual afectará a la mayoría de los departamentos de Entre Ríos, según se informó el área de Defensa Civil de la provincia.
La zona de afectación este martes abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. En tanto, el día miércoles las malas condiciones climáticas se producirán desde el centro al norte de la provincia.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones
Desde la provincia se insta a la población a tomar los siguientes recaudos necesarios para minimizar riesgos:
-Evitar actividades al aire libre y no sacar la basura.
-Retirar objetos que puedan ser arrastrados o que impidan el escurrimiento del agua.
-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer.
-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
-Estar atento ante la posible caída de granizo.
-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.