Alerta amarilla por vientos fuertes en Entre Ríos este viernes

Redacción | 22/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos que afectará a distintos departamentos de Entre Ríos durante la jornada del viernes, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.

Zonas afectadas

La advertencia alcanza a los departamentos Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia, donde se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 20 y 40 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, que en algunos casos podrían ser superadas.

En otras zonas, se prevén vientos del sector sur con intensidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Recomendaciones a la población

Las autoridades provinciales pidieron a la población tomar recaudos de prevención ante las condiciones meteorológicas. Entre las principales medidas, recomiendan:

  • No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad, que podrían caer por la fuerza del viento.
  • Mantener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La advertencia busca minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes frente a posibles contingencias.

