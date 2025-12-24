Alerta amarilla por tormentas y temperaturas extremas para este miércoles en Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que regirá este miércoles por la noche en todo el territorio entrerriano, debido a la presencia de tormentas y temperaturas extremas.
Según el parte oficial, la provincia será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.
En paralelo, el SMN mantiene un alerta amarilla por temperaturas extremas para los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. Este tipo de alerta tiene un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede resultar peligroso para los grupos de riesgo, especialmente niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Recomendaciones y medidas de prevención
Desde el gobierno provincial solicitaron a la población extremar los recaudos ante la situación meteorológica. Entre las principales recomendaciones se destacan no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer.
Asimismo, para reducir el riesgo ante descargas eléctricas, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas ni piletas, mantenerse atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentación personal y teléfono celular.
Cuidados ante el calor extremo
Frente a las altas temperaturas, se recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10 y las 16 horas, y prestar especial atención a bebés, niños, embarazadas y personas mayores.
También se aconseja evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, optar por comidas livianas, ingerir frutas y verduras, reducir la actividad física y utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos de sol. Permanecer en ambientes ventilados o climatizados es clave para prevenir golpes de calor.
Síntomas de alerta y qué hacer
Ante la presencia de sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos, desmayos, dolores de cabeza, náuseas o vómitos, se debe solicitar asistencia médica de inmediato.
Mientras tanto, se recomienda trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, refrescarla, mojar su ropa y ofrecerle agua fresca, siempre que esté consciente.