Alerta amarilla por tormentas y lluvias para el norte entrerriano

Redacción | 17/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el norte de la provincia de Entre Ríos por tormentas y lluvias que se esperan para el jueves. Según el informe, los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Nogoyá y Villaguay serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, aunque pueden ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

Desde el área de Defensa Civil de la provincia se insta a la población a tomar precauciones, por lo que se recomienda:

-No sacar la basura.
-Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
-Evitar actividades al aire libre.
-No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse.
-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
-Estar atento ante la posible caída de granizo.
-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

