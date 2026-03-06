Alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos este viernes
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para el norte de Entre Ríos. Los departamentos alcanzados son Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.
Según el parte oficial, el área será afectada durante la tarde y la noche por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores de acumulación entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.
Recomendaciones
Desde el gobierno provincial instaron a la población a tomar las precauciones necesarias ante el alerta meteorológico. Entre las principales recomendaciones se indica no sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.
También se aconseja evitar realizar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
Para reducir el riesgo ante descargas eléctricas, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante las tormentas y estar atentos ante la posible caída de granizo.
Además, se sugiere tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos personales y teléfono.