Alerta amarilla por tormentas para el domingo y el lunes en Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará distintas zonas de Entre Ríos durante el domingo por la tarde y el lunes por la mañana.
Para este domingo, la advertencia alcanza a los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y abundante precipitación en cortos períodos. Los valores estimados de lluvia acumulada se ubican entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.
En tanto, para el lunes por la mañana, el alerta amarillo regirá para la zona norte de la provincia. Los departamentos Diamante, Nogoyá, Villaguay, Paraná, La Paz, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia serán afectados por fenómenos similares, con tormentas intensas, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, fuertes ráfagas de viento y precipitaciones abundantes en lapsos breves. Al igual que en el sur, se prevén acumulados de 30 a 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales.
Recomendaciones y precauciones
Ante este escenario, desde el Gobierno provincial instaron a la población a extremar las medidas de prevención. Se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caer.
Asimismo, para reducir el riesgo ante descargas eléctricas, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, mantenerse atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono celular.