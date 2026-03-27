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Alerta amarilla por tormentas fuertes para el centro y sur de Entre Ríos: vientos de hasta 80 km/h y lluvias intensas

Redacción | 27/03/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de nivel amarillo para el centro y sur de Entre Ríos ante el avance de un frente de inestabilidad que podría derivar en fenómenos climáticos intensos. En ese marco, se recomendó a la población tomar precauciones y seguir de cerca la evolución del tiempo.

Según el organismo, el área de cobertura incluye los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria, donde se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El SMN detalló que el fenómeno podría incluir abundantes precipitaciones en cortos períodos, con valores de acumulación de agua estimados entre 30 y 70 mm, que incluso podrían ser superados en puntos específicos.

Además, se anticipan vientos que podrían alcanzar los 80 km/h, acompañados de fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones que elevan el nivel de riesgo para la región afectada.

Frente a este escenario, se difundieron una serie de recomendaciones de seguridad para minimizar riesgos y daños materiales.

Asegurá objetos sueltos: revisar macetas, chapas u otros elementos en balcones, terrazas y patios que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitá circular: si no es imprescindible, permanecer en construcciones cerradas y evitar transitar por calles anegadas o inundadas.

Mantenete informado: seguir las actualizaciones y partes oficiales de los servicios de meteorología y de los organismos de defensa civil de la provincia y los municipios.

Cuidado eléctrico: desconectar aparatos electrónicos y evitar el uso de artefactos enchufados en momentos de fuerte actividad eléctrica, para reducir el riesgo de daños y accidentes.

Con este aviso, el SMN formalizó la emisión de una alerta amarilla para Entre Ríos, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

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