Alerta amarilla por tormentas fuertes para el centro y sur de Entre Ríos: vientos de hasta 80 km/h y lluvias intensas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de nivel amarillo para el centro y sur de Entre Ríos ante el avance de un frente de inestabilidad que podría derivar en fenómenos climáticos intensos. En ese marco, se recomendó a la población tomar precauciones y seguir de cerca la evolución del tiempo.
Según el organismo, el área de cobertura incluye los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria, donde se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
El SMN detalló que el fenómeno podría incluir abundantes precipitaciones en cortos períodos, con valores de acumulación de agua estimados entre 30 y 70 mm, que incluso podrían ser superados en puntos específicos.
Además, se anticipan vientos que podrían alcanzar los 80 km/h, acompañados de fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones que elevan el nivel de riesgo para la región afectada.
Frente a este escenario, se difundieron una serie de recomendaciones de seguridad para minimizar riesgos y daños materiales.
Asegurá objetos sueltos: revisar macetas, chapas u otros elementos en balcones, terrazas y patios que puedan ser arrastrados por el viento.
Evitá circular: si no es imprescindible, permanecer en construcciones cerradas y evitar transitar por calles anegadas o inundadas.
Mantenete informado: seguir las actualizaciones y partes oficiales de los servicios de meteorología y de los organismos de defensa civil de la provincia y los municipios.
Cuidado eléctrico: desconectar aparatos electrónicos y evitar el uso de artefactos enchufados en momentos de fuerte actividad eléctrica, para reducir el riesgo de daños y accidentes.
Con este aviso, el SMN formalizó la emisión de una alerta amarilla para Entre Ríos, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.