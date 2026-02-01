Alerta amarilla por tormentas fuertes en seis departamentos entrerrianos para el fin de semana
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este sábado por la noche en los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá y Victoria.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Desde la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios. Entre las recomendaciones, se indica no sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.