Alerta amarilla por tormentas fuertes en el norte y centro de Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este viernes en el norte y centro del territorio entrerriano.
El aviso abarca a los departamentos Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Concordia, San Salvador, Diamante y Nogoyá, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Según el parte oficial, los fenómenos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Ante este escenario, desde el Gobierno provincial instaron a la población a extremar las precauciones y seguir una serie de recomendaciones para reducir riesgos.
Entre las principales medidas de prevención, se aconseja no sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni cerca de postes de electricidad que puedan caer.
Asimismo, para minimizar el riesgo de descargas eléctricas, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, mantenerse atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono móvil.