Alerta amarilla por tormentas en todo Entre Ríos: recomendaciones de seguridad
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de alerta amarilla por la llegada de tormentas de diferentes intensidades que afectarán nuestra región en las próximas horas. Se prevé que algunos de estos fenómenos sean localmente intensos, generando un riesgo potencial para las actividades diarias.
Según el informe técnico, el área de cobertura experimentará tormentas que estarán acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h, precipitaciones acumuladas entre 30 y 70 mm, actividad eléctrica y la posibilidad de granizo.
Recomendaciones
Frente a este panorama, se insta a la población a extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:
- Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, tendederos y muebles de jardín.
- Evitar la circulación: no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario y evitar refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.
- Gestión de residuos: no sacar la basura para prevenir la obstrucción de sumideros y desagües, lo que podría causar anegamientos.
- Seguridad vial: si es necesario conducir, hágalo con luces bajas, aumentando la distancia de frenado y evitando zonas anegadas.