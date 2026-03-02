Alerta amarilla por tormentas en siete departamentos de Entre Ríos para este martes
El área de Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará este martes a los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.
Según el organismo nacional, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.
Recomendaciones ante el alerta
Desde el Gobierno provincial instaron a la población a tomar las precauciones necesarias para evitar situaciones de riesgo durante las tormentas.
Entre las principales recomendaciones se encuentra no sacar la basura, retirar objetos que impidan el normal escurrimiento del agua y evitar realizar actividades al aire libre. También aconsejan no refugiarse cerca de árboles ni de postes de electricidad, ya que podrían caer por efecto del viento.
Asimismo, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante el desarrollo de las tormentas.
Las autoridades también pidieron estar atentos ante la posible caída de granizo y tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.