Alerta amarilla por tormentas en gran parte de Entre Ríos: prevén fuertes ráfagas, granizo y lluvias intensas
La Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para el sector oeste de la provincia, vigente entre la tarde de este sábado y la madrugada del domingo.
Según el organismo, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Gualeguay, Diamante, Paraná y Victoria serán alcanzados por tormentas, algunas localmente fuertes, capaces de generar lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h de manera localizada. Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 30 y 65 milímetros, con posibilidad de valores superiores en zonas puntuales.
Recomendaciones y medidas de prevención
Ante este escenario, las autoridades provinciales instan a la población a tomar recaudos preventivos. Se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan el drenaje del agua, y evitar actividades al aire libre. También se aconseja no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, por el riesgo de caídas ante los fuertes vientos.
Para reducir el riesgo ante descargas eléctricas, se desaconseja permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, así como estar atentos a la posible caída de granizo. Además, se sugiere contar con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, documentos y teléfono.