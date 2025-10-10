Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: rige para el sur el sábado y para el norte el domingo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a distintas zonas de Entre Ríos durante el fin de semana.
Desde Defensa Civil provincial se informó que el sur del territorio será alcanzado por el fenómeno el sábado por la noche, mientras que el norte lo hará durante la madrugada del domingo.
Los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy se encuentran bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.
Se esperan precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superiores en algunos sectores.
En tanto, para la madrugada del domingo, la alerta se extiende a los departamentos Federal, Federación, Feliciano, La Paz, San Salvador, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante y Paraná, donde se prevén tormentas fuertes con granizo ocasional y vientos intensos, con valores de lluvia acumulada entre 20 y 60 milímetros.
Recomendaciones de Defensa Civil
Las autoridades instan a la población a tomar precauciones, asegurar elementos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y mantenerse informada por los canales oficiales.
También se recomienda no sacar basura ni dejar objetos que obstruyan desagües, no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.