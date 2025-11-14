Alerta amarilla por tormentas en el oeste entrerriano: anticipan lluvias intensas y ráfagas de hasta 90 km/h
El área de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para la noche de este sábado. La advertencia alcanza a los departamentos Gualeguay, Victoria, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz, donde se prevé un desmejoramiento marcado de las condiciones climáticas.
Según el reporte oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h. Además, se anticipan acumulados de precipitación entre 20 y 50 mm, con valores que podrían superarse de manera puntual.
Recomendaciones de prevención
Desde el gobierno provincial pidieron a la población extremar cuidados y adoptar medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones figuran no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre durante el fenómeno meteorológico. También se aconseja no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, por el riesgo de caída.
Para reducir la posibilidad de ser alcanzado por un rayo, se sugiere no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, así como mantenerse atento ante la eventual caída de granizo. Además, se recuerda la importancia de contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos y un teléfono cargado.