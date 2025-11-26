Alerta amarilla por lluvias y tormentas para el sur de Entre Ríos este jueves
El área de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el sur de la provincia por lluvias y tormentas previstas para la tarde de este jueves.
Según el organismo, los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Victoria, Tala y Colón serán afectados por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El pronóstico indica la posibilidad de chaparrones intensos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas superiores a 75 km/h y caída ocasional de granizo.
Asimismo, se estiman acumulados de lluvia entre 40 y 60 milímetros, con la posibilidad de valores aún mayores en sectores puntuales.
En cuanto a las precauciones, desde la provincia recordaron una serie de medidas para minimizar riesgos. Entre ellas, no sacar la basura, retirar objetos que obstaculicen el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre. También se recomendó no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, y mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
Las autoridades pidieron además estar atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, documentos y teléfono.