Alerta amarilla por lluvias y tormentas para el sur de Entre Ríos este jueves

Redacción | 26/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El área de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el sur de la provincia por lluvias y tormentas previstas para la tarde de este jueves.

Según el organismo, los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Victoria, Tala y Colón serán afectados por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El pronóstico indica la posibilidad de chaparrones intensos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas superiores a 75 km/h y caída ocasional de granizo.

Asimismo, se estiman acumulados de lluvia entre 40 y 60 milímetros, con la posibilidad de valores aún mayores en sectores puntuales.

En cuanto a las precauciones, desde la provincia recordaron una serie de medidas para minimizar riesgos. Entre ellas, no sacar la basura, retirar objetos que obstaculicen el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre. También se recomendó no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, y mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Las autoridades pidieron además estar atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, documentos y teléfono.

