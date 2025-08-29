Maran Suites & Towers

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este domingo

Redacción | 29/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a gran parte de Entre Ríos este domingo, según informó el área de Defensa Civil provincial.

Los departamentos comprendidos son La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se esperan acumulados de 30 a 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Recomendaciones de prevención

Las autoridades provinciales instan a la población a tomar recaudos:

  • No sacar la basura y retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.
  • No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
  • Estar atentos ante la posible caída de granizo.
  • Contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
