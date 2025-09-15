Maran Suites & Towers

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte y centro de Entre Ríos

14/09/2025

La Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para este lunes, que abarca al norte y centro de la provincia.

La advertencia incluye a los departamentos Feliciano, Federación, Federal, San José, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz. Según el organismo nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, que podrían superarse en forma puntual. Además, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Recomendaciones de prevención

Desde la provincia se recordó a la población la importancia de tomar recaudos para minimizar riesgos. Entre las medidas sugeridas se encuentran:

  • No sacar la basura y retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
  • No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad.
  • Alejarse de playas, ríos, lagunas o piletas para disminuir el riesgo de descargas eléctricas.
  • Estar atentos a la posible caída de granizo.
  • Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
