Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte y centro de Entre Ríos
La Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para este lunes, que abarca al norte y centro de la provincia.
La advertencia incluye a los departamentos Feliciano, Federación, Federal, San José, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz. Según el organismo nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, que podrían superarse en forma puntual. Además, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Recomendaciones de prevención
Desde la provincia se recordó a la población la importancia de tomar recaudos para minimizar riesgos. Entre las medidas sugeridas se encuentran:
- No sacar la basura y retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
- No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad.
- Alejarse de playas, ríos, lagunas o piletas para disminuir el riesgo de descargas eléctricas.
- Estar atentos a la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.