Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de Entre Ríos este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará este miércoles a distintos departamentos del norte de Entre Ríos, según informó el área de Defensa Civil provincial.
Los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador serán los más afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, aunque en ciertos puntos podrían superarse esos registros.
Recomendaciones y precauciones
Desde el Gobierno provincial solicitaron a la población extremar cuidados y tomar medidas preventivas:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre durante el fenómeno.
- No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad que puedan caer.
- Alejarse de playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.