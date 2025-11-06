Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el centro-norte de Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para la zona centro-norte de Entre Ríos, con vigencia para este viernes, según informó Defensa Civil de la provincia.
La advertencia comprende los departamentos Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz. En estas áreas, se prevé la ocurrencia de tormentas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
Recomendaciones y medidas preventivas
Desde Defensa Civil se exhorta a la población a tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas. Se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre. También se sugiere no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad, debido al riesgo de caída.
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, mantenerse atentos ante la posible caída de granizo y preparar una mochila de emergencia que contenga linterna, radio, documentos personales y teléfono móvil.