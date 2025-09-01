Maran Suites & Towers

Alerta amarilla por fuertes tormentas y lluvias para departamentos del norte de Entre Ríos

Redacción | 01/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas en varios departamentos de la provincia. Las zonas más afectadas serán Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador.

Se prevé que las precipitaciones y tormentas sean de variada intensidad, con posibilidades de lluvias localmente fuertes, abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y granizo ocasional.

El pronóstico indica que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 y 50 mm, aunque en algunos sectores podría superarse este registro de forma puntual. Las autoridades recomiendan tomar precauciones, como limpiar desagües y evitar circular por zonas anegadas.

