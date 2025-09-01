Alerta amarilla por fuertes tormentas y lluvias para departamentos del norte de Entre Ríos
La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas en varios departamentos de la provincia. Las zonas más afectadas serán Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador.
Se prevé que las precipitaciones y tormentas sean de variada intensidad, con posibilidades de lluvias localmente fuertes, abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y granizo ocasional.
El pronóstico indica que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 y 50 mm, aunque en algunos sectores podría superarse este registro de forma puntual. Las autoridades recomiendan tomar precauciones, como limpiar desagües y evitar circular por zonas anegadas.