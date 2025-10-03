Alerta amarilla por fuertes tormentas en Entre Ríos: pronóstico para el domingo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la previsión de fuertes tormentas que afectarán a Entre Ríos y alrededores durante el próximo domingo.
Se espera abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo, lo que podría generar complicaciones en varias localidades de la provincia.
Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 90 km/h, e incluso superar esa marca en forma puntual. En cuanto a la precipitación acumulada, se estima un rango de 30 a 50 mm, aunque en algunos sectores podría ser aún mayor.
La alerta del SMN incluye a los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Tala, Uruguay y Colón, cubriendo gran parte del territorio provincial.