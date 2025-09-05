Alerta amarilla por frío extremo en el este de Entre Ríos
04/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios|
La Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por bajas temperaturas extremas para este viernes, que abarca los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, San Salvador, Colón, Concordia, Federal, Feliciano y Federación.
El SMN advirtió que estos rangos térmicos pueden resultar peligrosos para la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Recomendaciones del Ministerio de Salud
El alerta de nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud, por lo que se recomienda:
- Evitar la exposición prolongada al frío en exteriores. Si es necesario salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana.
- Generar calor corporal mediante movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover brazos y piernas). Mantener la casa calefaccionada de manera segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura, que pueden provocar enfermedades respiratorias.
- Beber abundante agua y evitar el consumo de alcohol.
- Consultar con un médico ante cualquier síntoma en lugar de automedicarse.
- Mantener actualizado el plan de acción en caso de tener medicación recetada.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas.