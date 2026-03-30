Alerta amarilla por altas temperaturas para Victoria y Gualeguay
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes, con especial atención en los departamentos Victoria y Gualeguay.
Según precisaron, la advertencia rige principalmente para los grupos de riesgo y puede tener un efecto leve a moderado en la salud.
Estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
En ese marco, se recomienda tomar las precauciones indicadas para este tipo de eventos por los organismos de salud, a fin de reducir el impacto del calor extremo.