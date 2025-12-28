Alerta amarilla por altas temperaturas para el sur de Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este domingo en el sur del territorio entrerriano. La advertencia alcanza a los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay, Colón y Tala.
Según se indicó, estas condiciones climáticas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, aunque representan un mayor riesgo para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que se recomienda extremar los cuidados.
Recomendaciones ante el alerta por calor
Ante la persistencia de temperaturas elevadas, las autoridades aconsejan:
- Aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar la exposición al sol en exceso y especialmente en las horas centrales del día, entre las 10 y las 16.
- Prestar especial atención a bebés, niños, embarazadas, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.
- Evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes.
- Consumir frutas y verduras con mayor frecuencia.
- Reducir la actividad física durante las horas de mayor calor.
- Usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos de sol.
- Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado siempre que sea posible.
Asimismo, ante la aparición de síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos, desmayo, dolores de cabeza, náuseas, vómitos o falta de apetito, se recomienda solicitar asistencia médica de inmediato. Mientras tanto, se debe trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, humedecer su ropa y ofrecerle agua fresca.