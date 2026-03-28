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Alerta amarilla por altas temperaturas para cinco departamentos de Entre Ríos este sábado

Redacción | 28/03/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este sábado, que abarca a cinco departamentos entrerrianos.

Según se precisó, los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá estarán bajo alerta, con un efecto estimado de leve a moderado en la salud de los grupos de riesgo.

En ese marco, se advirtió que estas temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda extremar los cuidados y medidas de prevención.

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