Alerta amarilla por altas temperaturas para cinco departamentos de Entre Ríos este sábado
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este sábado, que abarca a cinco departamentos entrerrianos.
Según se precisó, los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá estarán bajo alerta, con un efecto estimado de leve a moderado en la salud de los grupos de riesgo.
En ese marco, se advirtió que estas temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda extremar los cuidados y medidas de prevención.