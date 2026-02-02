Alerta amarilla por altas temperaturas en toda Entre Ríos: piden extremar cuidados
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes en todo el territorio provincial, y advirtieron sobre la necesidad de extremar precauciones en los grupos de riesgo, ya que este nivel de alerta puede generar efectos leves a moderados en la salud.
Las altas temperaturas afectan principalmente a niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan mayor vulnerabilidad ante este tipo de fenómenos meteorológicos.
Ante este escenario, recordaron que las recomendaciones son las indicadas por el Ministerio de Salud para prevenir golpes de calor y complicaciones asociadas a las jornadas de calor extremo.