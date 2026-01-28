Maran Suites & Towers

Alerta amarilla por altas temperaturas en seis departamentos de Entre Ríos

Redacción | 28/01/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Dirección de Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este jueves, que alcanza a los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá y Victoria.

Según se indicó, este nivel de alerta implica efectos leves a moderados en la salud, aunque puede resultar peligroso para los grupos de riesgo, especialmente niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las medidas de prevención, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, orientadas a reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

Desde Defensa Civil recordaron la importancia de evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse adecuadamente y prestar especial atención a las personas más vulnerables durante el desarrollo del evento climático.

