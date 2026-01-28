Alerta amarilla por altas temperaturas en seis departamentos de Entre Ríos
La Dirección de Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este jueves, que alcanza a los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá y Victoria.
Según se indicó, este nivel de alerta implica efectos leves a moderados en la salud, aunque puede resultar peligroso para los grupos de riesgo, especialmente niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las medidas de prevención, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, orientadas a reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.
Desde Defensa Civil recordaron la importancia de evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse adecuadamente y prestar especial atención a las personas más vulnerables durante el desarrollo del evento climático.