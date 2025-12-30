Alerta amarilla por altas temperaturas en Entre Ríos: advierten riesgos para la salud y refuerzan recomendaciones
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por altas temperaturas para este martes, que afectará a distintos puntos del territorio entrerriano.
Los departamentos Diamante, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy y La Paz se encuentran bajo esta advertencia, ya que se prevén valores térmicos elevados con efecto leve a moderado en la salud, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo.
Desde el organismo provincial indicaron que el alerta fue renovado debido a que las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días, lo que incrementa la posibilidad de complicaciones sanitarias, sobre todo en niños y niñas, personas mayores de 65 años, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.
Ante este escenario, las autoridades insistieron en la importancia de extremar los cuidados y seguir una serie de recomendaciones preventivas para reducir los efectos del calor extremo.
Recomendaciones ante el calor extremo
Se aconseja aumentar el consumo de agua, tanto en frecuencia como en cantidad, sin esperar a tener sed, con el objetivo de mantener una hidratación adecuada. También se recomienda evitar la exposición al sol en exceso, especialmente durante las horas centrales del día, entre las 10 y las 16.
Además, se solicita prestar especial atención a bebés, niños y niñas, personas embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes, priorizando en cambio la ingesta de frutas y verduras.
Otras medidas preventivas incluyen reducir la actividad física, utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, y permanecer en espacios ventilados o con refrigeración.
Desde Defensa Civil remarcaron que, ante la presencia de síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos o falta de apetito, se debe solicitar asistencia médica de inmediato. Mientras tanto, se recomienda trasladar a la persona a un lugar fresco y tranquilo, refrescarla, mojarle la ropa y ofrecerle agua fresca.