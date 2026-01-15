Alerta amarilla en Entre Ríos: se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas
El área de Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca a todo el territorio provincial, ante la probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, previstas para este jueves.
Según el parte oficial, las condiciones meteorológicas adversas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.
En ese marco, se estiman valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos esos registros puedan ser superados de manera puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios.
Recomendaciones y medidas de prevención
Desde Defensa Civil se solicitó a la población extremar las precauciones y adoptar una serie de medidas preventivas, entre ellas no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer por la acción del viento.
Asimismo, para reducir el riesgo ante la caída de rayos, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas ni piletas, mantenerse atentos ante la eventual caída de granizo y contar con una mochila de emergencias preparada, que incluya linterna, radio, documentación personal y teléfono celular.
Las autoridades provinciales indicaron que se continuará monitoreando la evolución del fenómeno y solicitaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales.