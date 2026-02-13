Alerta amarilla del SMN: prevén tormentas fuertes en Entre Ríos con ráfagas de hasta 80 km/h
Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para todo el territorio de Entre Ríos por tormentas previstas para este sábado y domingo.
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual en algunas zonas.
Precauciones recomendadas
Autoridades provinciales instan a la población a tomar los recaudos necesarios ante este escenario climático. Se recomienda:
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.