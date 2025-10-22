Alejandro “Papu” Gómez regresa al fútbol profesional con Calcio Padova tras dos años de suspensión
El extremo izquierdo Alejandro “Papu” Gómez volverá a jugar oficialmente tras cumplir dos años de suspensión por doping positivo. El futbolista argentino fue presentado como refuerzo del Calcio Padova, equipo que compite en la Serie B del fútbol italiano.
El club confirmó su incorporación a través de redes sociales, mostrando imágenes de la conferencia de prensa de presentación, donde Gómez apareció sonriente y entusiasmado por regresar a la actividad profesional después de un largo período de inactividad.
“Estoy aquí para ayudar; tenía muchas ganas de seguir siendo una pieza clave. Siento la responsabilidad de representar a Padua y a sus habitantes, y llevar esta camiseta es una gran alegría. Mis compañeros han demostrado su valía incluso sin mí al inicio de la temporada; me gusta la mentalidad ganadora del equipo”, expresó el campeón del mundo.
Además, el club difundió un video con la gran cantidad de hinchas que se acercó a recibir al jugador. El “Papu” firmó autógrafos, posó para fotos y fue ovacionado por los simpatizantes, quienes celebraron la llegada de una figura de trayectoria internacional.
Actualmente, Padova se encuentra en la mitad de la tabla de la Serie B y busca escalar posiciones para pelear por un lugar en el ascenso a la Serie A. La incorporación de Gómez pretende aportar jerarquía y experiencia a un plantel que necesita impulso en la segunda parte de la temporada.
El regreso del ex Arsenal de Sarandí, Atalanta y Sevilla marca un nuevo capítulo en su carrera, con el desafío de volver a competir al máximo nivel y dejar atrás la sanción que lo mantuvo fuera de las canchas.