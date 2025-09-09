Alejandro Marianello, el juez que prohibió la difusión de más audios de Karina Milei, acumula 13 denuncias en la Magistratura
El juez federal en lo Civil y Comercial Alejandro Maraniello, quien a pedido del Gobierno prohibió esta semana a los medios de comunicación la difusión de los audios filtrados de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ya acumula 13 expedientes en el Consejo de la Magistratura. Los motivos van desde supuesto acoso sexual a abuso de poder y ahora limitar con esa polémica medida, la libertad de Expresión.
Una vez ingresadas al Consejo de la Magistratura de la Nación, las nuevas denuncias que se están presentando contra Maraniello pueden ser asignadas a la Comisión de Disciplina, o bien a la Comisión de Acusación lo que no es un dato menor para que eventualmente terminen con una sanción o un juicio político para su destitución.
Por otra parte, el presidente de Net TV, Jorge Fontevecchia, con el patrocinio letrado de Ricardo Gil Lavedra, Hernán Gullco, Roberto Gargarella, y Sebastián Guidi, se presentaron en la causa abierta por el Gobierno y pidieron la revocatoria de la cautelar porque viola varios derechos constitucionales.
Ahora la suerte final de las denuncias contra Maraniello dependen de esa asignación, dado que si va a Disciplina la máxima sanción posible es una multa, pero si va a Acusación, en cambio, puede concluir en una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y su suspensión, con eventual destitución.
La decisión de a qué comisión se asigna la denuncia está a cargo del “Comité de Asignación”, que lo componen los presidentes de ambas comisiones: el abogado César Grau cercano al peronismo, que es el presidente de Disciplina, y el senador del PRO Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación. En caso de empate, le corresponde resolver a los vicepresidentes, la jueza de “Compromiso Judicial” Alejandra Provítola o el diputado ultra K Rodolfo Tailhade, respectivamente.
La Comisión de Disciplina está integrada por los consejeros y jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, el académico Hugo Galderisi, Grau; así como el juez Alberto Lugones, la senadora K María Inés Pilatti Vergara, Provítola y los senadores Mariano Recalde (PJ) y Eduardo Vischi (UCR).
A su vez, la Comisión de Acusación está integrada por los consejeros Álvaro González (diputado del PRO), Grau, Juez, el abogado Alberto Maques cercano a la UCR, Roxana Reyes (diputada de la UCR) y los diputados K Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
El futuro de Maraniello es un “gran desafío para el estamento de jueces y abogados” que, en general, suelen retrasar la investigación de las denuncias contra jueces como pasa como las de Ariel Lijo y Alejo Ramos Padilla, entre otros, dijo una fuente judicial.
Maraniello, que fue designado juez federal por un decreto firmado por Mauricio Macri y el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, quedó en el centro de la escena y de las críticas al hacer lugar al pedido que hizo el Gobierno poco después de que se publicaran más audios de la secretaria general de la Presidencia grabados en la Casa Rosada en el caso ANDIS.
De hecho, fue el propio Gobierno de Milei el que, poco después de conocerse que había presentado una denuncia contra los periodistas que difundieron los audios, dio cuenta de que Maraniello había ordenado “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, señalando que “se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.
Sin embargo, y además de todo el arco opositor, constitucionalistas, ADEPA, FOPEA y hasta el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda cuestionaron ese fallo y consideraron que lesiona la libertad de Expresión.