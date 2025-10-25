Alejandro Garnacho marcó su primer gol con la camiseta del Chelsea, pero su equipo cayó ante Sunderland
El delantero Alejandro Garnacho celebró por primera vez un gol con la camiseta del Chelsea en la Premier League, pero su equipo terminó derrotado 2 a 1 ante Sunderland en Stamford Bridge, por la novena fecha del certamen. El argentino, nacido en Madrid y representante de la Selección Argentina, fue titular junto a Enzo Fernández en el conjunto dirigido por Enzo Maresca.
El tanto de Garnacho llegó apenas a los cuatro minutos de juego: recibió la pelota por la izquierda, encaró a su marcador con una bicicleta y definió de zurda con un remate potente y rasante, imposible para el arquero neerlandés Robin Roefs. Fue su primer gol en siete partidos con el club londinense, tras su conflictiva salida del Manchester United a fines de agosto.
¡GARNACHO RESOLVIÓ Y PUSO EL 1-0!
Gran jugada del argentino para el gol del Chelsea frente al Sunderland por la Premier League.
Gran jugada del argentino para el gol del Chelsea frente al Sunderland por la Premier League.
Desde su llegada, Garnacho había debutado ante Brentford (2-2 por la cuarta fecha), jugado minutos ante Bayern Múnich en la Champions League, y sido titular en los duelos de Copa de la Liga frente a Lincoln City y Benfica. En la Premier League, alternó titularidades y suplencias, pero Maresca volvió a confiar en él para este encuentro, y el joven respondió con una gran actuación ofensiva.
Sin embargo, la alegría del Chelsea duró poco: a los 22 minutos del primer tiempo, Wilson Isidor aprovechó un rebote en el área y empató el partido para el Sunderland. Ya en el complemento, cuando los locales buscaban el desnivel, Garnacho fue reemplazado a los 13 minutos por el brasileño Estêvão, de 18 años.
WILSON ISIDOR PULLED ONE BACK FOR SUNDERLAND
Chelsea 1-1 Sunderland
En tiempo agregado, llegó el golpe final: el neerlandés Lutsharel Geertruida inició un contragolpe desde su área, Brian Brobbey asistió con precisión, y el marroquí Chemsdine Talbi definió con clase para sellar el 2-1 definitivo.
¡LO GANA SUNDERLAND EN LA ÚLTIMA! TALBI DEFINIÓ A COLOCAR Y PUSO EL 2-1 AGÓNICO ANTE CHELSEA.
Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/352TnBczVt
Con este resultado, Sunderland alcanzó los 17 puntos y quedó como escolta de Arsenal (19), mientras que Chelsea, con 14 unidades, sigue fuera de los puestos de clasificación a competiciones europeas.