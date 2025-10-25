Maran Suites & Towers

Alejandro Garnacho marcó su primer gol con la camiseta del Chelsea, pero su equipo cayó ante Sunderland

Redacción | 25/10/2025 | Deportes | No hay comentarios

El delantero Alejandro Garnacho celebró por primera vez un gol con la camiseta del Chelsea en la Premier League, pero su equipo terminó derrotado 2 a 1 ante Sunderland en Stamford Bridge, por la novena fecha del certamen. El argentino, nacido en Madrid y representante de la Selección Argentina, fue titular junto a Enzo Fernández en el conjunto dirigido por Enzo Maresca.

El tanto de Garnacho llegó apenas a los cuatro minutos de juego: recibió la pelota por la izquierda, encaró a su marcador con una bicicleta y definió de zurda con un remate potente y rasante, imposible para el arquero neerlandés Robin Roefs. Fue su primer gol en siete partidos con el club londinense, tras su conflictiva salida del Manchester United a fines de agosto.

Desde su llegada, Garnacho había debutado ante Brentford (2-2 por la cuarta fecha), jugado minutos ante Bayern Múnich en la Champions League, y sido titular en los duelos de Copa de la Liga frente a Lincoln City y Benfica. En la Premier League, alternó titularidades y suplencias, pero Maresca volvió a confiar en él para este encuentro, y el joven respondió con una gran actuación ofensiva.

Sin embargo, la alegría del Chelsea duró poco: a los 22 minutos del primer tiempo, Wilson Isidor aprovechó un rebote en el área y empató el partido para el Sunderland. Ya en el complemento, cuando los locales buscaban el desnivel, Garnacho fue reemplazado a los 13 minutos por el brasileño Estêvão, de 18 años.

En tiempo agregado, llegó el golpe final: el neerlandés Lutsharel Geertruida inició un contragolpe desde su área, Brian Brobbey asistió con precisión, y el marroquí Chemsdine Talbi definió con clase para sellar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Sunderland alcanzó los 17 puntos y quedó como escolta de Arsenal (19), mientras que Chelsea, con 14 unidades, sigue fuera de los puestos de clasificación a competiciones europeas.

Tags:, , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X