Alejandro Fantino pidió la cabeza de Mario Lugones: “Me da asco… que este viejo choto renuncie”
En Neura, Alejandro Fantino salió a pedir la renuncia del ministro de Salud por el caso del fentanilo adulterado que ya carga con más de cien muertes. Los enojos del exrelator de Boca Juniors, hoy gran amigo y defensor del presidente Javier Milei, nunca son un arranque de espontaneidad sino que están previamente dirigidos para causar algún efecto. Ahora, su exhorto al titular de la cartera sanitaria fue más allá de cualquier límite.
Esta vez, da la sensación que el “enojo” del conductor parte de la interna del Gobierno, donde un sector quiere sacarse de encima al ministro de Salud, Mario Lugones, antes de las elecciones.
"Renunciá viejo choto"
Fantino volvió a hacer de Fantino: indignación sobreactuada para pedir la renuncia del ministro Lugones, obedeciendo el libreto de un sector del gobierno. Se operan entre ellos con temas sensibles, sin un gramo de escrúpulos. El show antes que la salud. pic.twitter.com/NvFIcyYIY5
— Editor✍ (@Editor_76) August 19, 2025
El caso del fentanilo adulterado, que sigue causando muertes, y al cual quisieron vincular grotescamente con el kirchnerismo, indudablemente resta en un año electoral.
Sobreactuando una respuesta estentórea ante un supuesto llamado de alguien del gobierno que le pide que pare, Fantino hizo gala de su capacidad histriónica y se mandó una sarta de insultos contra Lugones que lo deja sin escapatoria.