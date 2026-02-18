Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato del Neumático advirtió: “Vamos a defender los puestos de trabajo en FATE hasta el final”
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA), Alejandro Crespo, denunció que el cierre de FATE es “intolerable” y pidió dimensionar el impacto de la decisión. “Es una fábrica que tiene ochenta años produciendo neumáticos, que atravesó todas las etapas del país”.
“Hoy los trabajadores llegaron a las seis de la mañana para brindar su mano de obra y se encontraron con apenas unas líneas en un cartel diciendo que la fábrica cerraba y que cientos y cientos de familias se quedaban sin trabajo”, afirmó en conferencia de prensa. Según detalló, el impacto alcanza no solo a los operarios directos, sino también “a los compañeros de limpieza, camioneros, repartidores y a todo un arco enorme dentro del cordón industrial más grande del país, que es el de zona norte”.
Crespo sostuvo que la empresa tiene capacidad económica para sostener la actividad y apuntó contra el contexto económico y la apertura de importaciones. “Este es un holding que tiene la espalda para arreglar este problema. Tiene todo el poder económico para solucionarlo”, afirmó, y agregó: “Hay un ingreso indiscriminado de neumáticos de cualquier tipo. Es un elemento de seguridad y se usa cualquier cosa sin ningún control. En eso se agarran las grandes fábricas para reemplazar la mano de obra por importación”. En ese sentido, aseguró que “ningún balance dio negativo” y que “ellas mismas siguen ganando dinero”.
El dirigente sindical también cuestionó la alternativa de las indemnizaciones. “En este país las indemnizaciones duran lo que dura un hielo en el desierto. ¿Dónde la van a poner? ¿En qué emprendimiento? Ya vimos en los noventa cómo terminó eso”, sostuvo. Y agregó que el cierre se produce “a días de una reforma laboral”, a la que calificó como una señal de alerta: “Este es el ejemplo del país que vamos a tener los trabajadores si no salimos a defendernos”.
En relación con la situación dentro de la planta, Crespo remarcó que el cierre “es totalmente ilegal”. “Había una cláusula que comprometía a la empresa a no realizar ningún despido hasta el 30 de junio de 2026. Y lo que nos encontramos fue un cartel con el cierre de la fábrica”, señaló. También cuestionó la presencia policial en el predio: “Teníamos a la Policía Armada dentro de la fábrica en un momento de crisis como este. Denunciamos ese hecho. ¿Los trabajadores no tenemos derecho a estar acá defendiendo nuestro puesto de trabajo?”.
Consultado sobre las medidas de fuerza, el titular del SUTNA fue categórico. “Vamos a hacer todas las acciones necesarias, posibles e imposibles para lograr que cada compañero vuelva a su puesto de trabajo y se reabra esta fábrica”, afirmó. Y añadió: “Vamos a defender los puestos de trabajo hasta el final. Lo estamos haciendo ahora mismo. Nos vamos a mantener adentro y afuera de la planta accionando hasta que esta fábrica vuelva a abrir sus puertas”.
Crespo también convocó a otras organizaciones sindicales y a la CGT. “Llamamos a todas las organizaciones obreras y a la CGT a que se hagan presentes. Si una fábrica histórica cierra de esta manera, lo que le espera al resto de los trabajadores del país es gravísimo”, advirtió.
Finalmente, insistió en que la responsabilidad recae tanto en la empresa como en el Estado: “La parte macroeconómica la maneja el Gobierno y la parte de inversiones la maneja la empresa. Tienen que ponerse de acuerdo y resolver esto, porque los trabajadores no lo vamos a permitir”.