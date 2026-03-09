Alejandra Monteoliva propuso a Kicillof utilizar en PBA las fuerzas nacionales: “El kirchnerismo ideologiza la seguridad y romantiza el delito”
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió a los datos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se podría revertir la tendencia en el territorio bonaerense si el Gobierno Nacional pudiese implementar un Plan Bandera como que que se desplegó en la ciudad de Rosario. Además, cuestionó al kirchnerismo por “ideologizar” las políticas contra el delito.
“Siempre comparamos y decimos si en algún punto de la Provincia de Buenos Aires tuviéramos la posibilidad de hacer un Pan Bandera, una metodología Plan Bandera, yo le aseguro que los indicadores criminales se revierten así como los hemos revertido en Rosario”, apuntó la ministra en diálogo con LN+, en un desafío directo al gobernador Axel Kicillof.
Al respecto, la sucesora de Patricia Bullrich recordó que en 2025 “las fuerzas federales hicieron aproximadamente 9.000 procedimientos de narcotráfico en la Provincia”.
“Eso es muy importante pero no es suficiente, no alcanza con eso. Es tener una decisión firme frente al trabajo que hay que hacer con la policía provincial, al tipo de despliegue, a una orientación y una presencia diferente”, apuntó Monteoliva.
Al ser consultada acerca de las palabras de Javier Milei, quien en una entrevista transmitida minutos antes había apuntado contra Kicillof al sostener que el mandatario bonaerense “se parece a Corea del Norte”, y que su “modelo” es “el comunismo”, la ministra de Seguridad consideró que el mandatario se refería a la utilización política de los datos del delito que se hace desde el kirchnerismo.
Al respecto, la ministra sostuvo que el presidente se refería “a que se ideologiza la seguridad, que se romantiza el delito, que se confunde las víctimas con el victimario”. “La posición del kirchnerismo frente a la seguridad se resume en eso”, tradujo y agregó que “esa lectura de la seguridad y de las organizaciones criminales del delito ideologizada hoy no sirve para nada”.
Con respecto a los motivos por los que en el conurbano bonaerense no se implementó una iniciativa como la que se llevó a cabo en Rosario, Monteoliva consideró que “hay una mezcla de varias cosas”, pero no abundó en detalles. Dio a entender no obstante, que lo que faltaría es decisión política.
“Tengo la certeza de que en el momento en que pudiéramos tener determinadas zonas así como lo trabajamos en Rosario los indicadores se revierten”, insistió y sentenció: “Con las fuerzas federales los indicadores de delito y violencia se revierten”.
Durante la entrevista, Monteoliva se refirió además a las supuestas quejas de Kicillof porque desde el Gobierno Nacional hubo un recorte de recursos destinados a la seguridad en la Provincia. La ministra negó que desde 2023 haya habido algún tipo de “achicamiento” respecto de las fuerzas desplegadas en territorio provincial.
“Tenemos el despliegue, hemos mantenido el despliegue en los últimos dos años en los espacios en donde Gendarmería como Policía Federal actuaba e incluso Prefectura en la zona costera está presente”, explicó.
La funcionaria nacional recalcó que “la seguridad se logra cuando hay coherencia en las decisiones, cuando hay articulación operativa y cuando se superan los egos institucionales y políticos”.
Al respecto, volvió a trazar un paralelismo con Rosario donde, sostuvo, “no es del mismo color político y los resultados se logran”.