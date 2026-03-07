Alejandra Monteoliva insiste en que la AFA ofició “de taxi” en la liberación de Nahuel Gallo
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, volvió a cuestionar este viernes “la necesidad de protagonizar” que tuvo la dirigencia de la AFA en el regreso de Nahuel Gallo a la Argentina tras pasar 448 días detenido en una cárcel de Venezuela. Y, reveló que incluso el gendarme recibió “una videollamada de (Claudio) ‘Chiqui’ Tapia”, antes de subir al avión rentado por la institución que preside.
En ese sentido, Monteoliva remarcó que pese a todos los esfuerzos que el Gobierno argentino hizo para lograr la liberación del gendarme Gallo, la AFA “fue quien negoció” su salida de la cárcel de El Rodeo, con lo cual, añadió, “no solo hizo de taxi, fue negociador y taxi”.
Monteoliva, acompañada por el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, dio detalles sobre las últimas horas que Gallo pasó en Venezuela tras ser liberado en medio de la amnistía decretada por la nueva gestión que encabeza Delcy Rodríguez, tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
En medio de las gestiones iniciadas por la AFA con Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, su esposa María Alexandra Gómez logró enterarse que el viernes por la noche lo habían trasladado desde el penal “a otro lado y permaneció el sábado creyendo que estaba en una situación más” de la extraña detención que soportó durante más de un año.
“A él le dijeron ‘te van a venir a buscar un embajador’ y el no tenia idea de nada, estaba encapuchado. No quiso comer nada ese día, hizo ejercicio y todavía encapuchado hasta el pie del avión lo llevan a un aeródromo. Antes de subirlo lo pelaron y se lo entregan a dos personas que no conocía y que estaban muy bien vestidas con un cartelito de AFA”, precisó Monteoliva y conjeturó que esos hombres, “para Nahuel podían ser cualquier persona”.
Mientras se preparaban para abordar el vuelo, en el que tuvo conversaciones con los pilotos y también tomaron mate, apareció el mandamás del fútbol argentino. Al subir al avión “recibe una llamada de Chiqui Tapia y ahí es cuando él confirma que eran de la AFA” quienes se lo llevaban, describió la ministra.
“En la videollamada, Chiqui Tapia le dice bueno, volvés a la Argentina y él le dijo gracias y se acabó la conversación”, acotó Monteoliva en diálogo con el canal de noticias A24.
Y, señaló que como Gallo “es fanático del futbol, cuando vio la AFA pensó en Messi, por ese lado” dado que no sabía nada de lo que estaba sucediendo, en alusión a las complicaciones judiciales que afronta Tapia por la administración de la entidad del fútbol por las cuales incluso un juez le prohibió salir del país cuando había pedido autorización para viajar a Caracas, entre otros sitios.
“Para nosotros lo mas importante fue verlo llegar sano y salvo”, resaltó Monteoliva junto a Brilloni sin darle mayor relevancia a la acción de la AFA.
De todas formas reconoció que en el Gobierno “nos enteramos el domingo a la mañana que un avión privado había aterrizado en Venezuela con los argentinos”, tras los posteos que hizo Tapia en las redes sociales anunciando la llegada de Gallo el mismo día en que el presidente Javier Milei debía abrir las sesiones ordinarias en el Congreso.,
Monteoliva reiteró que la condición de “uniformado de una fuerza federal del estado argentino” fue lo que complicó la estadía de Gallo en la Venezuela de Maduro, que ordenó su detención, y sostuvo que “eso le subió el precio” para no dejarlo en libertad.
Respecto de la actitud de la AFA de negociar en secreto el regreso de Gallo sin darle participación al Gobierno, la ministra evaluó que “no lo veo como una apropiación pero si la necesidad de protagonizar o decir ‘lo trajimos nosotros'”.