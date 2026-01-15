Alejandra Monteoliva: “Incluir a la Hermandad Musulmana en el registro antiterrorista es trascendental”
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, calificó como “trascendental” haber incluido a la “Hermandad Musulmana” como organización terrorista, para facilitar el combate contra el accionar de este tipo de grupos que operan en diferentes países del mundo.
Monteoliva puntualizó que se trata de una organización casi centenaria que nació en 1928 en la ciudad de Ismalia, en Egipto, y que hoy opera en diferentes países dividida en filiales denominadas “Capítulos”.
El Gobierno argentino incluyó en el listado de organizaciones con actividades terroristas a los capítulos del Líbano, Egipto y Jordania de la “Hermandad Musulmana”.
“La Hermandad Musulmana es una organización matriz que no siempre ejecuta sus acciones de manera directa, pero cumple un rol clave en la legitimación doctrinaria, en el respaldo político, y en el apoyo logístico y financiero del terrorismo”, agregó.