Alejandra Monteoliva envió un reconocimiento a las mujeres de las Fuerzas de Seguridad
En el Día de la Mujer, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartió este domingo un video y un mensaje para “todas las mujeres que integran nuestras Fuerzas de Seguridad”, que “todos los días se forman, se preparan y trabajan con profesionalismo para cuidar a los argentinos”.
“Todos los días se forman, se preparan y trabajan con profesionalismo para cuidar a los argentinos. Están en la calle, en las fronteras, en los aeropuertos y en cada lugar donde se hace cumplir la ley y el orden”, acentuó.
Mi reconocimiento a todas las mujeres que integran nuestras Fuerzas de Seguridad.
Todos los días se forman, se preparan y trabajan con profesionalismo para cuidar a los argentinos. Están en la calle, en las fronteras, en los aeropuertos y en cada lugar donde se hace cumplir la… pic.twitter.com/fXJ1QlkoCY
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 8, 2026
“Su compromiso, su vocación de servicio y su valentía son parte fundamental de las Fuerzas que queremos: modernas, profesionales y al servicio de la seguridad y la libertad”, concluyó la ministra en su cuenta de la red social X.