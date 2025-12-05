Alejandra Monteoliva designó a Martín Kusnier como su jefe de Gabinete en el Ministerio de Seguridad
El Gobierno formalizó la designación de Fernando Martín Kusnier como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, cartera que desde el martes conduce Alejandra Monteoliva. El nombramiento quedó oficializado a través del decreto 855/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se inscribe en la serie de movimientos dentro del área tras la salida de Patricia Bullrich, quien asumió su banca en el Senado.
Monteoliva fue nombrada ministra mediante el decreto 851/2025, luego de haberse desempeñado como secretaria de Seguridad Nacional y de acumular una extensa trayectoria académica en la materia. Con su llegada al gabinete nacional, comenzó a ordenar su estructura interna y eligió a Kusnier —hasta ahora director de Normativa y Enlace Judicial— para ocupar la Jefatura de Gabinete, rol que antes tenía Carlos Alberto Manfroni.
Mi primera reunión como Ministra fue junto al nuevo Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto; los Jefes de nuestras cinco Fuerzas Federales; y el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi.

Coordinación, planificación y una sola línea de trabajo: fortalecer nuestras…
Desde la Oficina del Presidente describieron a Monteoliva como una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich”, centrada en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado. Ya instalada en su nuevo cargo, la ministra participó de su primer encuentro internacional sobre organizaciones narcocriminales transnacionales y mercados ilegales de drogas, junto a representantes de más de 15 países.