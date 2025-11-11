Aldea Brasilera celebra este sábado su identidad con la Fiesta Provincial de las Aldeas
El sábado 15 de noviembre, desde las 18.30, Aldea Brasilera será escenario de una nueva edición de la Fiesta Provincial de las Aldeas, un encuentro que rinde homenaje a las tradiciones de los alemanes del Volga con gastronomía típica, música, juegos y propuestas para toda la familia.
La comunidad de Aldea Brasilera se prepara para vivir la 7° Fiesta de las Aldeas, que se realizará el sábado 15 de noviembre desde las 18.30 en el Club Atlético San José. La jornada reunirá a vecinos y visitantes en torno a las costumbres, sabores y expresiones culturales de los inmigrantes alemanes del Volga, con una propuesta que combina tradición y disfrute: juegos germánicos, patio de comidas, carpa de artesanos, sector infantil y un gran escenario artístico. Así se hizo saber durante la presentación de la Fiesta este martes en la Secretaría de Turismo.
El encuentro forma parte del calendario de fiestas populares de Entre Ríos, que a lo largo del año promueve y difunde el valor cultural y turístico de las celebraciones comunitarias que distinguen a cada localidad. En este marco, la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello a través de la Secretaría de Turismo de la provincia acompañó la presentación de la fiesta en Paraná, reafirmando su apoyo a los eventos que fortalecen la identidad y el desarrollo local.
El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la importancia de este tipo de celebraciones como parte del patrimonio vivo de la provincia. “El año pasado tuvimos la satisfacción de declarar a este encuentro como Fiesta Provincial, reconociendo su creciente convocatoria y su valor cultural. Hoy anunciamos su segunda edición con esa jerarquía, y queremos invitar a todos a disfrutar de esta conmemoración que honra la llegada de los alemanes del Volga a Entre Ríos, quienes con su trabajo y sus costumbres dieron origen a las 24 aldeas que forman parte de nuestro territorio”, expresó.
Para el intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez, la celebración representa un motivo de orgullo para toda la comunidad. “Esta séptima edición es muy especial para nosotros. Cada año vemos cómo la fiesta crece, se enriquece y convoca a más visitantes. Es una oportunidad para compartir una noche en familia, reencontrarnos con nuestras raíces y mostrar al público lo mejor de nuestra cultura”, señaló, al tiempo que destacó el trabajo conjunto entre las instituciones locales y el municipio en la organización del evento.
Desde el área de Cultura y Turismo de la localidad, José Gareis adelantó detalles de la programación, que combinará tradición y diversidad musical. “Habrá seis números artísticos de distintos géneros, desde polca y folclore hasta cumbia, para que todos puedan disfrutar. También se destacará el patio de comidas, cuidadosamente ornamentado, donde las instituciones locales ofrecerán platos típicos elaborados con recetas transmitidas de generación en generación”, destacó.