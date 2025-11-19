Aldana Masset, Miss Universo Argentina, reveló que convive con alopecia y compartió un mensaje de aceptación
Aldana Masset, la joven entrerriana de 25 años que representa a Argentina en Miss Universo, sorprendió a sus seguidores al realizar una fuerte confesión sobre su salud. A través de sus redes sociales, reveló que convive con alopecia en zonas específicas del cuero cabelludo, una condición que había mantenido en reserva incluso durante su carrera como cantante.
La modelo, que fue vocalista de la banda Agapornis en 2023 antes de enfocarse en proyectos personales, decidió mostrar su condición durante el certamen que se desarrolla en Tailandia, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas en base a las publicaciones de la artista.
“Tengo alopecia, nací con esta condición, en esta zona no me crece el pelo y no me va a crecer nunca. Durante mucho tiempo fue una gran inseguridad y por eso nunca lo había hecho público. Hoy es algo que me hace sentir una persona fuerte”, expresó Masset.
En un breve pero contundente video, agregó: “También puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones y es algo que a mí me da mucha seguridad. Podría taparlo y pensé en ponerle maquillaje, pero esta soy y es parte de mí”.
La entrerriana reconoció que el camino no fue sencillo: “Me costó mucho aceptarlo y darlo a conocer. Ahora estoy en Miss Universo, que es una plataforma muy importante. Puedo mostrar que todos tenemos inseguridades y es lo más normal del mundo”.
Para cerrar, dejó un mensaje de reflexión: “No existe la perfección; todos tenemos defectos y eso está bien. No tenemos de qué avergonzarnos y debemos estar orgullosos de quienes somos, con o sin inseguridades”.