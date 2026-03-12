Alberto Fernández: “Nunca sentí como un agravio que la selección no fuera a Casa de Gobierno”
El expresidente Alberto Fernández se refirió a la polémica generada por la foto de Lionel Messi junto a Donald Trump, luego del debate que surgió en redes sociales al compararse ese episodio con la decisión de la Selección Argentina de no visitar la Casa Rosada tras ganar el Mundial de Qatar 2022.
En ese marco, Fernández desmintió que durante su gestión se haya cursado una invitación oficial para que el plantel campeón del mundo fuera recibido en el balcón de la Casa de Gobierno y aseguró que no considera que los jugadores tengan una deuda con el gobierno argentino.
“La celebración consistió en subirse a un micro y andar entre la gente. El Gobierno nunca pidió que la Selección fuera a la Casa de Gobierno. No siento que Messi ni ningún jugador de la Argentina esté en deuda con el Gobierno argentino de ningún modo. Nunca sentí un agravio de la Selección, de la AFA, ni mucho menos de Messi porque no fue a la Casa de Gobierno, porque nunca lo planteamos ni lo pedimos”, sostuvo.
El exmandatario también reiteró su postura sobre la relación entre política y fútbol. “Siempre he creído que cuando la política se mete en el fútbol le hace mucho daño”, afirmó.
Al mismo tiempo, expresó su desacuerdo con la foto de Messi en la Casa Blanca, aunque evitó cuestionarlo directamente. “A uno le hubiera gustado que personas con la dimensión de Messi no visiten a Trump, pero esto no lo descalifica en absoluto. Es un extraordinario jugador que nos ha hecho felices infinidad de veces y no quisiera que perdamos el cariño hacia él por esto que ha pasado, porque no lo merece”, planteó.
Fernández agregó que la presencia del capitán argentino puede tener impacto político. “Esa foto puede servirle a Trump para legitimarlo y figuras como Messi deben entender que su presencia influye sobre mucha gente”, señaló.
En ese contexto, también criticó al presidente Javier Milei por su cercanía con el exmandatario estadounidense. “Mucho más desafortunado es lo que hace el presidente Javier Milei yendo a la cumbre de Trump, viéndolo correr detrás de un fibrón o diciendo ‘estamos ganando una guerra’”, apuntó.
La comparación con Maradona
Durante la entrevista, el expresidente también se refirió a las comparaciones entre Lionel Messi y Diego Maradona, especialmente en relación con sus posicionamientos políticos.
“El problema es que no todo el mundo tiene el nivel de politización que tenemos algunos y le pedimos a jugadores de una generación donde la despolitización es evidente que tengan actitudes como las que tenía Maradona”, sostuvo.
Fernández señaló además que las trayectorias personales de ambos futbolistas son diferentes. “Diego tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España, y no lo voy a criticar por eso. Son realidades distintas”, explicó.
“No me parece justo que tratemos de que Messi sea igual a Maradona porque son historias y características personales absolutamente distintas. Maradona, con todos sus problemas personales, siempre hizo todo pensando en el pueblo argentino”, agregó.
Críticas a la disputa entre el Gobierno y la AFA
Por otra parte, Fernández también se refirió al conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, y pidió que el Estado no intervenga en la conducción del fútbol.
“El Gobierno no tiene que meterse en la AFA; tiene que dejar que la AFA resuelva sus problemas y la AFA no tiene que ir a pedir socorro al Gobierno”, afirmó.
Finalmente, cuestionó la posibilidad de transformar a los clubes en sociedades anónimas. “Parece que quieren convertir a los clubes en sociedades anónimas para que dejen de ser asociaciones civiles, las cuales tienen mucho que ver con el control social en Argentina”, concluyó.