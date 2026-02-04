Alberto Fernández le dio para que tenga a Manuel “Pavorni”
La pelea entre Paolo Rocca y el presidente Javier Milei por una licitación en Vaca Muerta generó durante las últimas horas un inesperado intercambio en redes sociales entre Alberto Fernández y Manuel Adorni. “Claramente me pongo del lado de Techint, lo que no quiere decir que esté de acuerdo en toda su política”, afirmó el expresidente en diálogo con Radio Con Vos. Y agregó: “Yo no quiero defenderlo a Rocca, pero hay que preservar la producción nacional”.
Sus palabras fueron tomadas por el jefe de Gabinete, quien a través de su perfil de X (ex Twitter) respondió el mensaje con unos simples signos de pregunta, cuestionando sus declaraciones.
Poco después, Fernández entonces salió a responder a través de la misma red social poniéndole un apodo al funcionario nacional, y cuestionando que haya hecho un recorte de la extensa entrevista radial que brindó.
“Comprendo el esfuerzo de ‘Pavorni’ por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato”, posteó el exmandatario.
Además, explicó que sus dichos no apuntaban a defender a Rocca, sino a la industria nacional y el trabajo argentino.
Comprendo el esfuerzo de Pavorni por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato. @madorni https://t.co/vpzVdJ1Blm
— Alberto Fernández (@alferdez) February 4, 2026
“En un país donde el ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%”, concluyó Fernández.
Adorni continuó la disputa en redes y respondió de forma irónica haciendo referencia a la denuncia por violencia de género que la exprimera dama Fabiola Yañez radicó contra Fernández:
“Señor, en su caso, utilizar el verbo ‘pegar’ tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se ‘pega’, sino que se implanta”, posteó.
Luego, el jefe de Ministros aprovechó para criticar su gestión y la cuarentena establecida durante la pandemia del coronavirus.
“También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma”, siguió.
Por su parte, Fernández eligió un viejo tuit de Adorni, donde pide a los ciudadanos argentinos que respeten los protocolos y medidas implementadas por la entonces gestión del Frente de Todos.
“En el mundo, el 19 de enero había 100 casos de coronavirus. El 19 de febrero ya había 76 mil. Hoy, 19 de marzo, llegan a 242 mil. Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y por todos los demás”, posteó el actual funcionario en marzo de 2020.
“¿Este tuit fue antes o después de que no pudieras ir a pegarte pelo? ‘Buscate un problema honesto’, diría Pappo. Ocupate del 3%, hablo de la inflación”, sentenció Fernández ironizando sobre el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran a Karina Milei.