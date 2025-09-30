Alberto Fernández cruzó a Espert: “¡PAJERT!!! ¿No predijiste que eras un LIBERNARCO!!!??? yo te avisé… y vos no me escuchaste”
El expresidente Alberto Fernández lanzó un duro ataque en redes sociales contra José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, en medio del escándalo que lo vincula con el empresario Federico Machado, detenido y con pedido de extradición por presunto narcotráfico.
Fernández desempolvó un viejo apodo que le había dedicado al economista en 2013 y lo actualizó con una fuerte acusación. En su cuenta de X, citó un mensaje de hace más de una década y escribió:
“¡PAJERT!!! ¿No predijiste que eras un LIBERNARCO!!!??? yo te avisé… y vos no me escuchaste”.
PAJERT!!! No predijiste que eras un LIBERNARCO!!!??? yo te avisé…y vos no me escuchaste https://t.co/Lwj5VlZObf— Alberto Fernández (@alferdez) September 30, 2025
El mensaje del expresidente se produce en un momento de alta tensión política para Espert, quien enfrenta cuestionamientos por las revelaciones sobre el presunto financiamiento irregular de sus campañas, que incluiría una transferencia de 200.000 dólares proveniente de un fideicomiso administrado por Machado.