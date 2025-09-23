Alberto Fernández criticó a Trump por su apoyo a Javier Milei: “DESPERTATE, DONALD (WAKE UP)!!! Intervenís en las elecciones de los argentinos”
El expresidente Alberto Fernández reapareció este martes en redes sociales para cuestionar el respaldo del mandatario estadounidense Donald Trump a Javier Milei. Según Fernández, el gesto del republicano constituye una forma de “intervención en las elecciones de los argentinos”.
“DESPERTATE, DONALD (WAKE UP)!!! Ya lo hiciste con Macri!! Ahora lo volvés a hacer con Milei!! Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo. Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio”, escribió en X.
El mensaje de Fernández coincidió con la reunión bilateral entre Trump y Milei en Nueva York, donde el estadounidense elogió al mandatario argentino y le ofreció un fuerte respaldo en medio de un contexto económico adverso. Además, el Tesoro de EE. UU. anunció que acelerará su apoyo financiero a la Argentina.
Previo al encuentro, Trump había publicado en su red Truth Social que le brindaba a Milei “su completo y total respaldo para la reelección como presidente”. También lo definió como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.
En ese mismo posteo, Trump cargó contra Fernández al señalar que Milei “heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.