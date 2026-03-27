Alberto Fernández, contra Milei por YPF: “Lamento que el desequilibrado que nos gobierna festeje un resultado que jamás buscó”
En una nueva escalada de tensión política, el expresidente Alberto Fernández acusó a Javier Milei de “ponerse del lado de los fondos buitres” tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de YPF y de la Argentina. El mandatario libertario celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y habló de un “impuesto Kicillof”, lo que desató fuertes críticas del kirchnerismo.
En ese marco, Fernández lanzó en X (exTwitter): “Lamento que el desequilibrado que nos gobierna festeje un resultado que jamás buscó”, en respuesta directa a la publicación del Presidente.
“Ganamos” dijo el mosquito…
Lamento que el desequilibrado que nos gobierna, festeje un resultado que jamás buscó. Contrariamente, se puso del lado de los fondos buitres que nos demandaban.
El trabajo de la Procuración del Tesoro durante nuestra gestión y la labor de los… https://t.co/XpRdETsrQG pic.twitter.com/qF9heygBZ6
— Alberto Fernández (@alferdez) March 27, 2026
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF y exculpó a la compañía de responsabilidad durante el proceso de estatización.
De este modo, la Argentina evitó pagar más de US$16.100 millones en el litigio iniciado por fondos que reclamaban una millonaria indemnización.
La decisión fue celebrada por el Gobierno y, en particular, por Milei, que en un discurso afirmó que su gestión “tuvo que arreglar las cagadas del imbécil de Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”.
La expropiación de YPF se concretó en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como secretario de Política Económica.
Fue Kicillof quien lideró la estrategia técnica y política detrás de la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF a Repsol y, ya como ministro de Economía, encabezó en 2014 las negociaciones que culminaron en un acuerdo de compensación.
En ese acuerdo, la Argentina se comprometió a pagarle a la petrolera española US$5000 millones en bonos, un entendimiento que fue aprobado por el Congreso y que Kicillof defendió como una salida para evitar litigios prolongados.
Desde el inicio de su gestión, Milei se ha manifestado en contra de la administración de Cristina Kirchner en este caso, al que considera un ejemplo de mala praxis económica.
Sin embargo, este viernes el Presidente festejó el fallo de la Cámara de Apelaciones a través de X con un mensaje eufórico: “Ganamos en el juicio de YPF!!! TMAP [Todo Marcha Acorde al Plan]. MAGA [Make Argentina Great Again]. VLLC! [Viva La Libertad, Carajo]”.
El posteo fue acompañado por una foto junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el presidente de YPF, Horacio Marín.
Fernández citó ese mensaje y respondió: “‘Ganamos’ dijo el mosquito… Lamento que el desequilibrado que nos gobierna, festeje un resultado que jamás buscó. Contrariamente, se puso del lado de los fondos buitres que nos demandaban”, disparó.
Y agregó, al reivindicar la actuación de su administración: “El trabajo de la Procuración del Tesoro durante nuestra gestión y la labor de los abogados contratados por YPF en Estados Unidos, ha logrado que se reconozca que el Estado puede expropiar una empresa por razones de utilidad pública”, sostuvo.
En esa línea, completó: “Felicito a los profesionales que sostuvieron nuestro criterio de preservar las decisiones soberanas del Estado argentino”, remarcó el exmandatario.
Fernández acompañó su posteo con la captura de una noticia sobre una propuesta de Milei denominada “tasa Kicillof”.
En diciembre de 2023, el entonces flamante presidente había asegurado que iba a crear un impuesto con el nombre del gobernador bonaerense para afrontar la deuda de la Argentina con Burford Capital por la reestatización de YPF.
Se trataba, según explicó, de un “bono perpetuo” mediante el cual los argentinos pagarían todos los años una determinada cantidad de dólares.
En ese contexto, Milei calificó las decisiones de Kicillof como un “error monstruoso” y una “barbaridad”. Este viernes volvió a la carga y lo llamó “inútil” e “imbécil”.
La postura del Presidente generó una rápida reacción del kirchnerismo y la respuesta directa de Kicillof en redes sociales.
“La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”, señaló el gobernador bonaerense a través de X, en defensa de la expropiación y del rol del Estado argentino en el caso.