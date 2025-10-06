Alberto Fernández: “El juez Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad y en complicidad política con el oficialismo”
El expresidente Alberto Fernández celebró este domingo la decisión judicial que apartó al juez Julián Ercolini de una causa en su contra, luego de que la Justicia determinara que el magistrado no actuó con imparcialidad.
A través de su cuenta de X (ex Twitter), el exmandatario expresó: “El juez Julián Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad. Es el mismo magistrado que me persigue vengativamente porque lo denuncié por un viaje que disfrutó en Lago Escondido”.
Fernández explicó que la Sala II de la Cámara de Casación Federal aceptó la recusación que él mismo presentó, al considerar que existía una “aviesa enemistad” por parte del magistrado.
El expresidente también recordó que Ercolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la “Causa Vialidad” y que fue quien ordenó la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa, hechos que, según sostuvo, evidencian una “complicidad política con el oficialismo” y una “cobertura indecente de los medios de comunicación”.
“Espero que el juez que lo reemplace revise y corrija las arbitrariedades cometidas por Ercolini, permita que ejerza adecuadamente mi defensa y facilite que la verdad salga a la luz de una vez por todas”, concluyó Fernández.